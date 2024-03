Erkrankung bleibt oft jahrelang unerkannt TK bietet Frauen mit Endometriose Zugang zu Online-Schulung

Endometriose ist eine der häufigsten Unterleibserkrankungen bei Frauen, bleibt aber oft viele Jahre unerkannt. Bei einer Endometriose wächst Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter, zum Beispiel an den Eierstöcken, im Bauch- und Beckenraum, am Darm oder Bauchfell an.