Analyse der Techniker-Krankenkasse Rekordhoch bei Krankschreibungen im Saarland

Im Durchschnitt fehlte eine TK-versicherte Erwerbsperson im Saarland 2023 22,1 Tage am Arbeitsplatz und damit knapp drei Tage mehr als im Bundesdurchschnitt (19,4 Fehltage). In den Vorjahren waren es an der Saar noch 21,8 (2022), 17,1 (2021) und 18,1 Tage (2020) gewesen.