Geschäftsbericht für das Jahr 2021 : Techniker-Krankenkasse hat im Saarland deutlich höhere Kosten

Saarbrücken Die Techniker-Krankenkasse (TK) hat 2021 im Saarland deutlich mehr für die medizinischen Behandlung ihrer Versicherten ausgegeben als noch im Vorjahr. Die Ausgaben von insgesamt fast 316 Millionen Euro bedeuten im Vergleich zu 2020 einen Anstieg um rund 24 Millionen Euro.

Der größte Anteil der Leistungsausgaben entfällt wie in den Jahren zuvor auf die Krankenhausbehandlungen. Mit 1054 Euro je Versicherter fallen die Ausgaben in diesem Bereich im Saarland nach Thüringen bundesweit am höchsten aus und liegen erneut deutlich über dem Bundesschnitt von 902 Euro. Nachdem es im Jahr 2020 einen leichten Rückgang bei den Leistungsausgaben je Versicherter in den Bereichen Krankenhaus und Zahnmedizin gab (um 2,6 und 2,8 Prozent), sind die Ausgaben dort im vergangenen Jahr mit 8,5 beziehungsweise 11,6 Prozent deutlich gestiegen. „In der Zahnmedizin ist das ein deutlicher Nachholeffekt. Im ersten Pandemie-Jahr waren viele Menschen verunsichert und haben Zahnarztbesuche aus Angst vor einer Ansteckung aufgeschoben. Diese wurden dann 2021 wahrgenommen. Doch der Kostenanstieg beschränkt sich nicht auf diese Effekte“, sagt Groh.