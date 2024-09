Häufigste Erkrankung der Deutschen Techniker Krankenkasse: 88 Prozent der Rückenoperationen sind unnötig – was sie Betroffenen rät

Saarbrücken · Rückenleiden zählen zu den häufigsten Erkrankungen in Deutschland. Doch nicht immer sei eine Operation erforderlich, sagt die Techniker Krankenkasse. In 88 Prozent der Fälle sei sie sogar unnötig – was sie Betroffenen deshalb rät.

05.09.2024 , 17:03 Uhr

Rückenleiden sind häufig im Saarland. Doch nicht immer muss es am Ende auf eine OP hinauslaufen, meint die Techniker Krankenkasse. Foto: picture-alliance / obs/SWR