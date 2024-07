Zeugnisvergabe heute Tipps vom Experten – so reagieren Eltern richtig auf schlechte Zeugnisnoten

Im Saarland werden an diesem Freitag die Zeugnisse ausgegeben. Für einige Schüler kann das sehr belastend sein. Wie Eltern am besten mit schlechten Noten umgehen, weiß Roland Waltner, Psychologieoberrat und Amtsleiter des Schulpsychologischen Dienstes des Landkreises Saarlouis. In einem schriftlichen Interview gibt er ein paar Tipps.