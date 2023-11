Erste Märkte bereits geöffnet Die schönsten Weihnachtsmärkte im Saarland

Zu Beginn der Weihnachtszeit lädt die Landeshauptstadt Saarbrücken am ersten Adventswochenende zudem von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. Dezember, in den Deutsch-Französischen Garten (DFG) ein. Dieser soll sich in einen Weihnachtsgarten verwandeln. Die dortigen Stände sind am Freitag bereits ab 13 Uhr geöffnet. Offizielle Eröffnung ist an diesem Tag um 19 Uhr. Über 160 Aussteller laden dazu ein, durch den Deutsch-Französischen Garten zu schlendern.