Tipps der SZ-Redaktion : Die besten Jogging- und Laufstrecken in Saarbrücken

Drei Menschen joggen entlang einer Straße. Foto: dpa/Philipp Brandstädter

Saarbrücken Ob für die Bikinifigur, aus gesundheitlichen Gründen oder zum Abschalten: Joggen ist sehr gesund. Hier gibt es die schönsten Laufstrecken rund um Saarbrücken.

Joggen kann für den Körper und die mentale Gesundheit sehr fördernd sein. Es hilft dabei, den Stoffwechsel anzuregen, Kalorien zu verbrennen und stabilisiert das Herz-Kreislauf-System. Ob jung oder alt, ob man nur für sich selbst oder für den nächsten Halbmarathon trainiert – jeder Läufer braucht bisweilen einen Motivationsschub. Gerade die Wahl der Laufstrecke kann sich auf Laune während des Joggens auswirken. Aus diesem Grund kann es sehr hilfreich sein, hin und wieder die Laufstrecke zu wechseln. Ob durch die Stadt, die Natur oder entlang der Saar – hier gibt es die besten Laufstrecken in Saarbrücken und Umgebung:

Für alle, die eine gute Grundkondition haben, ist die Strecke durch den Lützenbachtunnel eine echte Empfehlung. Mit 11,5 Kilometern und 50 Höhenmetern ist die Laufrunde relativ ebenerdig, jedoch mit einer Laufzeit von über einer Stunde recht lang. Menschen, die gerade erst ihre Begeisterung für das Joggen entdeckt haben, sollten diese Kilometerzahl nicht unterschätzen. Gestartet wird am Saarbrücker Hauptbahnhof. Nach etwa einem halben Kilometer passiert der Läufer den Lützenbachtunnel. Ungefähr nach der ersten Hälfte führt die Joggingstrecke entlang der alten Brücke, auf der man einen idyllischen Blick auf das Saarufer hat. Von dort aus geht es dann auf der anderen Saarseite wieder zurück zum Hauptbahnhof.

Auch diese Laufstrecke ist für Anfänger eventuell noch etwas zu lang. Die Runde bietet mit 40 Höhenmeter und 9, 27 km Länge ähnliche Bedingungen wie die Lützenbachtunnel-Runde. Im Durchschnitt braucht ein Läufer knapp eine Stunde für diese Joggingstrecke. Gestartet wird am Bahnhof Burbach. Nach etwa 1,5 km erreicht man das Saarufer, an dem es die meiste Zeit entlang geht. Wer das Laufen etwas abwechslungsreicher gestalten möchte, kann beispielsweise Treppenabschnitte oder Bänke nutzen. Nach 9,27 km ist der Bahnhof wieder in Sichtweite.

Mit 17,3 km ist diese Laufroute mit Abstand die anspruchsvollste. Hier fehlen nicht mal mehr vier Kilometer, um an die Länge eines Halbmarathons heranzukommen. Start ist der Saarbrücker Hauptbahnhof. Nach fünf Kilometern erreicht man den Schwarzenbergturm. Als Highlight der Strecke kommt der Tierpark nach Kilometer zwölf in Sicht. Nachdem dieser passiert wurde, endet die Strecke nach weiteren fünf Kilometern wieder am Hauptbahnhof. Die Laufdauer beträgt etwa zwei Stunden für die gesamte Strecke. Die Laufrunde ist nicht nur äußerst lang, sondern bietet auch einiges an Steigung. Mit 390 Höhenmetern ist diese Runde sehr berglastig und daher geeignet für Läufer, die bereits eine sehr gute Grundkondition haben.

Zehn Kilometer und 40 Höhenmeter – diese Strecke hat einen mittleren Schwierigkeitsgrad. Gestartet wird an der Bushaltestelle in der Julius-Kiefer-Straße. Entlang der Saar, bis hin zur alten Brücke ist die Laufstrecke angenehm asphaltiert und perfekt dafür geeignet, um den Kopf auszuschalten. Nach zehn Kilometern erreicht man wieder die Bushaltestelle. Mit etwas mehr als einer Stunde Laufzeit ist die Strecke auch gut für Läufer geeignet, die ihre Mittagspause sportlich nutzen möchten.

Wer eine Laufrunde sucht, die nicht besonders anspruchsvoll ist, sondern einfach als kleines Warm-Up dient, für den bietet sich die Runde vom Rodenhof an. Mit nur 3,6 Kilometern und einer Mischung aus Wald- und Asphaltwegen ist diese Route optimal für Anfänger. Auch für alle, die mittags nur eine kleine Tour mit dem Hund machen wollen und sich dabei ein wenig sportlich betätigen möchten, ist diese Laufstrecke genau das Richtige. Gestartet wird am Stadion Saarbrücken.

Die Strecke des Hochwald Gourmet-Marathons ist mit 10,6 Kilometern und null Höhenmetern sehr vielseitig. Auf diesem Abschnitt können sich Läufer auf einen Marathon oder ähnliche Laufevents vorbereiten. Die Strecke kann je nach Ausdauer wiederholt werden. Die Runde führt durch die Straßen der Hauptstadt, gestartet wird am Stadtgarten in Saarbrücken. Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, steigt an der Haltestelle Johanneskirche oder Landwehrplatz aus. Von dort aus sind es dann noch fünf Minuten.

Mit 9,9 Kilometern und etwa 155 Höhenmetern ist die Runde Uni Campus Saarbrücken mittelschwer. Die Durchschnittsdauer der Laufrunde beträgt eine Stunde und 20 Minuten. Start ist der Universitätscampus Saarbrücken – von dort aus ist die Route ausgeschildert. Je nach Kondition ist diese Joggingstrecke etwas für fortgeschrittene oder erfahrene Läufer.

8. Laufrunde Dragonerweg

Für alle Läufer, die gerne eine gemütliche Runde am Nachmittag drehen oder nur etwas warm werden wollen, bietet die Strecke am Dragonerweg mit fünf Kilometern und 30 Höhenmetern die perfekten Bedingungen. Zwei Drittel der Laufstrecke sind asphaltiert, ein Drittel ist weicher, aber gut begehbarer Waldboden. Start ist der Waldparkplatz Dragonerweg in 66130 Kleinblitterdorf. Bei gutem Wetter kann man abends auch einen wunderschönen Sonnenuntergang beobachten.

