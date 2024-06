20 Tiere gerettet Erschütternder Fall von „Animal Hoarding“ – Polizei greift in Saarbrücken-Malstatt ein

Es sind Bilder, die einem Tränen in die Augen treiben. Bilder von verwahrlosten und verdreckten Tieren, die sich einprägen. Der Tiernotruf Saar hat am vergangenen Wochenende in Saarbrücken-Malstatt zwölf Hunde (Rasse: Malteser-Mix), sieben Katzen und eine Königspython gerettet. Das teilte der Tiernotruf am Sonntag, 2. Juni, auf seiner Website mit. Ein Sprecher der Polizei in Burbach bestätigte die Rettung auf SZ-Anfrage. Die Hunde und Katzen lebten demnach zusammen in einem etwa 20 Quadratmeter großen Zimmer. Die Schlange wurde in einem ungeheizten Terrarium gehalten.