Live-Musik über Theater bis zu Märkten Theater, Musik und Spannendes für Kinder im Saarland rund um Ostern

Am Mittwoch, 19 Uhr, gastiert Hanneke Rouw am Cello im Historischen Sitzungssaal des Landratsamtes in Ottweiler. Die Künstlerin studierte bei Martijn Vink an der „Luca School of Arts“ in Leuven (Belgien). Sie spielt auf einem deutschen Cello (Anfang 20. Jahrhundert). Zu hören sind an diesem Abend Werke von Johann Sebastian Bach.