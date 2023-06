Sat1-Kochshow Magischer Löffel bringt Saarländerin Yvonne Fries ins „The Taste“-Finale

Bei der Blindverkostung schaffte es Sabine Gadalla ins Finale, Nelson Müller erinnerte ihr Löffel an „eine Umarmung“. Theresa Putz erhielt von Tim Raue den Stern zum Finale. Alexander Kumptner brachte Jan Klose in die Endrunde. Alexander Herrmanns brachte Tobi Pecher in die Runde der letzten sechs Kandidaten. Für Verena Leister, Victoria Fonseka und Helena Gouveia mussten dagegen noch mal zurück an den Herd.