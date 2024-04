The Jesus and Mary Chain in Heidelberg Die wunderbare Welt des zuckersüßen Lärms

Dass The Jesus and Mary Chain die 90er überleben würden, schien in etwa so unwahrscheinlich wie ein Meistertitel für Bayer Leverkusen. 40 Jahre nach ihrem Debut „Psychocandy“ stehen die Schotten trotz all der Drogenexzesse am Samstagabend auf der Bühne der Halle02 in Heidelberg, während man in Leverkusen seit einer Woche die erste Meisterschaft feiert.