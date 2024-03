Abnehm-Show im TV entschieden Saarländerin Lisa im Finale bei „The Biggest Loser“ – hat es für den Sieg gereicht?

Großes Finale der Abnehmshow „The Biggest Loser“ auf Sat 1: Zu den Finalisten gehörte am Montagabend, 11. März, auch die 23-jährige Kosmetikerin Lisa aus Nonnweiler im Landkreis St. Wendel. Seit dem 8. Januar kämpfte Lisa sich schon im Fernsehen durch verschiedene Aufgaben, mit denen die Kandidaten abnehmen sollten. Und auch im Finale hören sich die Erfolge der Saarländerin großartig an: Lisa hat 22,93 Prozent abgenommen und reduzierte ihr Gewicht von 129,1 Kilo auf 99,5 Kilo - also um sensationelle 29,6 Kilo.