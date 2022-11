Autobahnbrücke in Eppelborn : Bedrohte Fledermäuse wollen nicht an der A 1 leben – Ersatzquartier für über 400 000 Euro unbewohnt

2014 stand die altersschwache Illtalbrücke an der A1 bei Eppelborn vor dem Abriss. Die geschützte Fledermaus-Kolonie im Hohlkörper der Brücke war gefährdet. Als Ersatz-Maßnahme musste ein Quartier für die Tiere neben der Brücke gebaut werden. Die Kosten von 443 000 Euro sorgten für viel Kritik. Bis heute ist noch keine Fledermaus in das neue Quartier eingezogen. Foto: rup/Rrup

Eppelborn Die neue Illtalbrücke an der A1 in Eppelborn ist nach langer Bauzeit fertig. Die Fledermäuse, die in der alten Brücke lebten, sollten in ein teures, umstrittenes Ersatzquartier umziehen. Doch auch nach Ende der Arbeiten ist dort noch kein Großes Mausohr eingezogen. War das Projekt ein Misserfolg? Und wo sind die Fledermäuse hin?

Fledermäuse und Menschen: Das ist im Saarland oft keine Geschichte über eine gelungene Nachbarschaft. Besonders wenn die Fledertiere, den Interessen der Menschen im Wege stehen und Mensch und Tier nicht wissen, wie man miteinander umgehen soll.

Fledermaus-Quartier in der Kritik

So geschehen ist das Anfang der 2010er-Jahre in Eppelborn. Seit Jahren hatte es sich eine Kolonie der Großen-Mausohr-Fledermäuse im Hohlkörper der dortigen A1-Autobahnbrücke (Illtalbrücke) gemütlich gemacht. Bis feststand, dass die altersschwache Brücke abgerissen und neu gebaut werden muss. Wohin mit den Fledermäusen, die nach EU- und Bundesnaturschutzrecht streng geschützt sind? Für rund 443 000 Euro wurde daraufhin 2014 ein oft kritisiertes Ersatzquartier für die Tiere errichtet. Gut geschützt und in bester Fledermauslage entstand ein Röhrensystem direkt neben der alten Brücke. Aufgrund der hohen Kosten landetet das Ausgleichsprojekt im Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes und auch Ex-Umweltminister Reinhold Jost (SPD) bezeichnete den Ersatzbau 2015 zunächst als Steuergeldverschwendung - bis er bemerkte, dass das Projekt maßgeblich unter der Ägide seiner Parteifreundin Anke Rehlinger (SPD, Umweltministerin von 2012 bis 2014) geplant wurde. Danach schwenkte er um und stellte sich hinter das Projekt Ersatzquartier.

Noch immer keine Fledermäuse im Ersatzquartier

Seit Sommer dieses Jahres ist die neue Illtalbrücke - nach fast vier Jahren Bauzeit - nun fertig. Doch im Ersatzquartier daneben lebt noch immer keine Fledermaus. „Bisher haben sich lediglich sporadisch einzelne Tiere eingefunden“, so Mandy Burlaga, Sprecherin der Niederlassung West der Autobahn GmbH, die alle Autobahnen im Saarland betreut. Anstatt sich im Ersatzbauwerk neben der Illtalbrücke anzusiedeln, ist die gesamte Kolonie umgezogen. Nur wenige hundert Meter die Autobahn hinauf, in den Hohlkörper der Klingenthal-Brücke. Dort lebte schon zuvor eine große Population der Großen-Mausohren, die die Zwangsumsiedler offenbar willkommen hieß. So ist unter dieser Brücke die größte Maus-Ohren-Kolonie des Saarlandes entstanden. 655 Tiere, Weibchen mit ihren Jungtieren, tummeln sich hier zu Hoch-Zeiten.

Expertin verteidigt Projekt

Ist das Projekt Fledermaus-Ersatzquartier also gescheitert und die Gelder für den Bau der Anlage, den Unterhalt und die wissenschaftliche Begleitung des Projekts bis 2026, insgesamt 479 000 Euro, wurden umsonst ausgegeben? „Nein“, sagt ganz klar Fledermaus-Expertin Christine Harbusch, die das Projekt von Anfang an begleitet hat. Sie ist immer noch guter Dinge, dass Fledermäuse über kurz oder lang in das Ersatzbauwerk einziehen. „In den letzen Jahren war es rund um das Ersatzquartier laut, schließlich wurde die Brücke daneben abgerissen“, so die Expertin. Die Großen Mausohren nähmen Änderungen in ihrem Umfeld nicht gerne an und seien sehr traditionsbehaftet.

Christine Harbusch hat viel versucht, um den Fledermäusen das Quartier schmackhaft zu machen. „Das Ersatzquartier wurde so gestaltet, dass es dem alten Quartier in der Brücke ähnelt. Das Mikroklima wurde angepasst, Gerüche des alten Quartiers eingefangen und das neue Quartier mit Lockrufen aus Ultraschall-Lautsprechern beschallt. Bisher ohne Erfolg. Nun setzt Harbusch auf die kommenden Fledermausgenerationen. Es bestehe die Chance, dass sich Jungtiere an das Ersatzquartier herantrauen und als Lebensraum annehmen.

Fledermäuse haben auch großen Nutzen für Gesellschaft

Die Kritik am Ersatzquartier kann die Fledermaus-Expertin nicht verstehen. „Das hört sich oft an, als wäre hier sinnlos Steuergeld verschwendet worden. Nach dem Stand der Wissenschaft und nach den gesetzlichen Vorgaben war das Ersatzquartier die einzig mögliche Maßnahme. Sonst hätte die Brückensanierung nicht genehmigt werden können“, so Harbusch. Darüber hinaus sei der Schutz der Fledermäuse nicht nur eine ethische Verpflichtung, er bringe auch gesellschaftliche Vorteile. „Jedes Große Mausohr frisst pro Nacht zirka 10 Gramm an Insekten. Gibt es weniger Fledermäuse, müssen in der Landwirtschaft mehr Insektizide eingesetzt werden. Das kostet Geld und die Gifte landen in unserer Nahrung“, sagt Harbusch. So stehen auf dem Ernährungsplan der Fledermäuse auch die Falterarten Eichenprozessionsspinner, bekannt für ihre allergieauslösenden Brennhaare im Raupenstadium, und Maiszünsler, die Mais- und Hopfenpflanzen befallen.

Autobahn GmbH würde auch künftig so handeln

Auch die Autobahn GmbH steht nach wie vor hinter dem Fledermaus-Ersatzquartier an der A1. Aber wie würde man künftig mit ähnlich gelagerten Fällen umgehen? „Selbst im Falle eines heutigen Abbruchs eines Brückenbauwerks, das von einer Fledermauskolonie bewohnt wird, ist die Vorgehensweise aufgrund des nach wie vor geltenden Artenschutzrechtes ähnlich“, so Mandy Burlaga, von der Autobahn GmbH.