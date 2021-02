Impfangebot in Hausarztpraxen : Impfen läuft nicht mehr nur in Impfzentren

Saarbrücken Sieben Modellpraxen gehen ab Montag in einen Testlauf. 700 Saarländer bekommen die Chance auf eine frühere Impfung.

Das Verfahren wurde laut KV-Chef Dr. Gunter Hauptmann gewählt, um den Modellpraxen massenhafte Anrufe oder Belagerungen zu ersparen. Deren Identität wird deshalb geschützt. Praxisname und Adresse würden auch aus Sicherheitsgründen nicht bekannt gegeben, so Hauptmann, um Einbrecher/Schwarzmarkthändler nicht zu ermuntern. Zugleich hat die Corona-Dynamik das Modellprojekt bereits überholt. „Wir üben etwas, was in dieser Form nicht kommen wird“, sagt Hauptmann. Denn in der zweiten Märzwoche erwartet er auf Bundesebene ein Regelwerk dafür, wie die Impf-Modalitäten für alle Praxen aussehen sollen.

Klar ist jetzt schon: Nicht so, wie in den sieben Modellpraxen. Denn die müssen aktuell nach genau den selben bürokratischen Regeln verfahren wie die Impfzentren, so als seien sie deren Miniaturausgabe. „Für Massenimpfungen geht das nicht“, sagt nicht nur Hauptmann, sondern die gesamte Ärzteschaft bundesweit (die SZ berichtete). So gesehen ein kurioser Testlauf? Das findet Gesundheits-Staatssekretär Stephan Kolling (CDU) nicht. „Wir haben uns entschieden, nicht auf die Bundesregelung zu warten, sondern so schnell wie möglich die Praxen einzubeziehen“, sagt er der Saarbrücker Zeitung. So würden schon jetzt zusätzliche Imfpungen gemacht, mehr Saarländer geimpft. Kolling schließt nicht aus, dass das Modellprojekt, das zunächst auf 100 Patienten pro Praxis limitiert ist, verlängert und auch die Kapaziät erhöht wird. Auch die vier Impfzentren sieht er mindestens bis Jahresende parallel arbeiten, um das Mengengerüst zu schaffen. „Wir können nicht alles in den hausärztlichen Bereich verlegen“, so der Staatssekretär.