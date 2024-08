Wetterdienst gibt Hitzewarnung für zwei Bundesländer heraus Temperaturen bis 36 Grad im Saarland – heftiger Wetter-Wechsel mit Unwettern droht

Durch das Hitze-Hoch Leander ist es am Dienstag verbreitet schwülheiß mit Höchstwerten zwischen 32 und 36 Grad, auf den Bergen um 30 Grad. Es bleibt laut DWD zunächst heiter und niederschlagsfrei. Im Verlauf des Tages kommt es dann aber zu Schauern und teils kräftigen Gewittern. „Örtlich gibt es erhöhtes Unwetterpotential durch Starkregen, lokal auch mit Hagel und Sturmböen“, so die Experten. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es wechselnd bewölkt, weiterhin sind Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 20 bis 17 Grad.