Saarbrücken Telefonseelsorge Saar: Mehr Beratungen wegen Suizid-Gedanken

Die Einrichtung an der Saar ist eine der wenigen bundesweit, die alle Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme anbiete, erläuterte Christoph Fleck. Das heißt, neben der Möglichkeit, seine Ängste und Sorgen unter der Nummer (0800) 111 0 111 mitzuteilen, könne man sich auch per Mail oder im Chat melden, sowie sich zu einer persönlichen Beratung vor Ort zu treffen. Jüngere würden eher zu Mails oder zum Chat tendieren, doch auch sie würden wieder öfter zum Telefon greifen. „Es scheint, als wäre der Bedarf zum persönlichen Umgang nach Corona wieder gestiegen“, sagte er. 430 persönliche Termine in 533 Stunden gab es. Per Mail wurde die Telefonseelsorge 410-mal kontaktiert, 125-mal im Chat.