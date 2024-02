Helfer im Klassenraum In der Klinik und zugleich im Unterricht: Wie schwerkranke Kinder durch einen Teleavatar weiterhin am Schulleben teilhaben

Wer schwer krank wird, muss nicht nur mit seiner Krankheit kämpfen, sondern auch damit, dass sein Alltag auf einmal auf den Kopf gestellt wird. So ergeht es auch Kindern, die nicht mehr zur Schule gehen können. „Für Kinder und Jugendliche geht es nicht nur darum, dass sie Unterrichtsstoff verpassen, sondern auch nicht mehr am Schulleben teilnehmen können. Wenn Kinder krank werden, haben sie oft nur noch mit Erwachsenen zu tun und können sich weniger mit Gleichaltrigen austauschen“, sagt Thomas Mann vom katholischen Institut für Lehrerfort- und weiterbildung (ILF) in Saarbrücken. Zusammen mit seiner Kollegin Karolina Engel hat Mann ein Projekt gestartet, dass es betroffenen Kinder ermöglicht, trotz Krankheit im Klassenzimmer dabei zu sein – über einen Teleavatar.