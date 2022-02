Bilder im Internet : Nach Teilnahme an Demo der Corona-Politik-Gegner: Marisa Winter verlässt Wahlkampf-Team von Tobias Hans

Der Landesvorsitzende und Spitzenkandidat der CDU Saar, Ministerpräsident Tobias Hans (links), stellte am Mittwoch (09.02.2022) im Saarrondo in Saarbrücken sein Team für die Landtagswahl am 27. März vor. Darunter auch Marisa Winter (rechts), doch die Angestellte der Stadt Saarbrücken trat bereits ein paar Stunden später wieder zurück. Sie ging mit den Demos mit, die sich gegen die Corona-Maßnahmen der Landesregierung stellen. Und das ohne Maske. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Rücktritt: Noch keinen halben Tag war Marisa Winter im Wahlkampf-Team von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU). Sie sollte die Expertin für Kulturfragen sein, hatte sich aber mit Gegnern der Corona-Maßnahmen der Regierung gezeigt. Sie ging mit einer Sonntagsdemo mit – ohne Maske.

Kaum hat Ministerpräsident Tobias Hans das Kompetenzteam der Saar-CDU für die Landtagswahl vorgestellt, zieht sich mit Marisa Winter die erste Kandidatin zurück. Der Grund sind Fotos, die sie ohne Maske bei einer Corona-Demo in Saarbrücken zeigen.

#Coronaleugner, #Impfgegner, #Reichsbürger und #Neonazis – für Winter offenbar kein Grund dort nicht doch Seite an Seite mitzumarschieren, wie hier am 16.01.22 in #Saarbrücken. Da verwundert es nicht, dass OB Uwe Conradt mit denen den "Dialog" sucht. 2/3https://t.co/wcbhGptCGY pic.twitter.com/IwELcpHqnz — Kai Schwerdt (@KaiSchwerdt) February 9, 2022

Bilder von ihrer Teilnahme an dem Protestmarsch am 16. Januar waren am Mittwoch auf Twitter zu sehen gewesen. Ein Journalist hatte die Aufnahmen über das soziale Netzwerk veröffentlicht. Zunächst war unklar gewesen, ob die Fotos tatsächlich Winter zeigen, die im Wahlkampfteam der Saar-CDU für Kultur und Kreativwirtschaft verantwortlich sein sollte.

Doch am späten Abend meldete sich Winter mit einer persönlichen Erklärung zu Wort. Darin erklärte sie ihren Rückzug. Erst am Mittwochmorgen war Winter als eines von neun Mitgliedern des CDU-Teams für die Landtagswahl am 27. März vorgestellt worden. Sie sei alles andere als eine Impfgegnerin und selbst gegen Covid-19 geimpft, teilte Winter in der knappen Erklärung mit. „Ich war ein Mal auf einer Corona-Demonstration, weil ich als Kulturschaffende ein Interesse am Austausch habe."

Sie distanziere sich aber „ganz deutlich von jeglicher Form des Extremismus“, betonte Winter. „Ich bedauere es sehr, dass ich auf der Demonstration keine Maske getragen habe." Die Kulturszene im Saarland stehe vor „riesigen Herausforderungen", und sie wolle nicht, dass ihre „einmalige Teilnahme an einer Demonstration diese wichtigen Fragen" überschatte, begründete Winter ihren Schritt. Tobias Hans respektiere die Entscheidung von Marisa Winter, war aus Kreisen der Union zu hören.

SPD-Generalsekretär Kühnert reagiert auf Personalie

Schon am Mittwochabend reagierte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert auf den Twitter-Post. Tobias Hans habe in seinem Kompetenzteam jetzt gleichzeitig einen Virologen und eine „Spaziergängerin. „Viel Erfolg kann man da nur wünschen“, schrieb Kühnert vor Bekanntwerden des Rücktritts von Winter. Am frühen Donnerstagmorgen fügte Kühnert nach dem Rücktritt dann an: „Mehr Zeit um spazieren zu gehen.“

Der @tobiashans hat in seinem Kompetenzteam jetzt gleichzeitig einen Virologen und eine „Spaziergängerin“. Viel Erfolg kann man da nur wünschen.@SPD_Saar @AnkeRehlinger https://t.co/m8o1hgyDbw — Kevin Kühnert (@KuehniKev) February 9, 2022

