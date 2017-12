Tausende Saar-Firmen suchen einen neuen Chef

Viele Unternehmer brauchen Hilfe: Sie finden niemanden, der ihren Betrieb übernehmen will. Von Barbara Scherer

Für Unternehmer im Saarland wird es immer schwieriger, einen Nachfolger auf dem Chefsessel zu finden. Das Problem betrifft in den kommenden Jahren tausende Firmen. Hauptgrund sei die demografische Entwicklung, sagt Heino Klingen, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer. Zudem entschieden sich mehr junge Menschen für ein Studium oder setzten auf neue Berufe. Dadurch würden speziell viele Familienbetriebe nicht mehr an kommende Generationen weitergegeben.

Rund 350 Unternehmen im Saarland suchen jedes Jahr einen Nachfolger an der Spitze, teilte die IHK auf SZ-Anfrage mit. Sie berücksichtigt Firmen ab 50 000 Euro Jahresgewinn. Bereits 2014 hatte eine Studie im Auftrag des saarländischen Wirtschaftsministeriums ergeben, dass jährlich insgesamt etwa 1260 Firmen zur Übernahme anstehen. Die Handwerkskammer (HWK) des Saarlandes rechnet nach den Worten von Hauptgeschäftsführer Arnd Klein-Zirbes in den kommenden fünf Jahren mit rund 2000 Betrieben, die einen neuen Chef benötigen.

Um bei der Nachfolge zu helfen, bieten IHK und HWK Unterstützung an. Über 100 Beratungen allein zur Unternehmensbewertung hat die HWK im Vorjahr durchgeführt. Wichtig sei vor allem, sich rechtzeitig um die Nachfolge zu kümmern. Eine Beratung könne zudem nützlich sein, um einen realistischen Preis festzulegen, erklärt Klingen. Viele Unternehmer hätten keine genaue Vorstellung davon, was ihr Betrieb wert sei.