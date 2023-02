Vögel kommen aus Winterquartieren zurück : Tausende Kraniche ziehen derzeit über das Saarland

Saarbrücken Mehr als 100 000 Kraniche überfliegen auf dem Rückweg in ihre Brutgebiete bis Ende März das Saarland. Sie kommen aus ihren Winterquartieren im Mittelmeerraum. Auch erste Störche und Singvögel sind schon da.

Der Frühling naht mit mächtigen Schritten. Davon zeugen in unseren Breiten nicht nur erste sprießende Schneeglöckchen in den Gärten. Auch die aus dem Süden zurückkehrenden Kraniche gelten als Vorboten des Frühlings. Wer in diesen Tagen in den Himmel schaut, der kann ganze Schwärme von ihnen sehen. Sie überfliegen auf dem Weg in ihre Brutgebiete das Saarland.

Bisher etwa 20 000 Kraniche übers Saarland geflogen

An trompetenartigen Rufen gut zu erkennen

„Die Vogelschwärme sind in der Regel zuerst zu hören und dann erst zu sehen“, so Braunberger. „Kraniche haben trompetenartige Rufe, die man weithin hören kann.“ Am Himmel sind sie dann oft in mehreren hundert Metern Höhe mit ihrem grau-schwarzen Gefieder in Keilformationen oder schrägen Reihen fliegend zu erkennen. Sie haben es in der Regel sehr eilig, in ihre Brutgebiete zu kommen. Pro Tag kommen sie auf etwa 200 bis 400 Kilometer Flugstrecke. „Die Langstreckenflieger, die über den Äquator ziehen, also Schwalben, Mauersegler und Kuckucke, kommen dann aber erst Mitte April bis Mai zurück“, erklärt Braunberger.