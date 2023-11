Knallhart-Strafe 2023 Wer im Saarland Tauben füttert, zahlt bis zu 5 000 Euro Bußgeld

Tauben hinterlassen in Städten in Deutschland und im Saarland aber auch große Mengen an Kot, der Gebäude und Plätze verunreinigt. Sie gelten zudem als Überträger von Parasiten und Krankheiten. Stadttauben werden daher oft abschätzig als „Ratten der Lüfte“ bezeichnet, weil sie in großen Schwärmen auftauchen, überall und immer brüten. Daher wird es nicht von jedem gern gesehen, wenn Tierfreunde in der Stadt Tauben füttern. Die SZ hat drei Fragen und drei Antworten zusammengestellt, was man im Saarland übers Taubenfüttern wissen sollte.