Über 100 Tattoo-Künstler : Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause: Tattoo Expo Saar findet wieder in der Saarlandhalle statt

Die Tattoo Expo Saar findet normalerweise jährlich statt. Nach zwei Jahren Pause ist die Vorfreude beim Veranstalter groß. (Symbolfoto) Foto: dpa/Sebastian Willnow

Saarbrücken Am 22. und 23. Oktober findet nach zwei Jahren Corona-Pause wieder die Tattoo Expo Saar in der Saarlandhalle in Saarbrücken statt. Worauf Besucher sich freuen können.

Wie allen Betrieben, die körpernahe Dienstleistungen anbieten, hatten es auch die Tattoo-Studios während der Corona-Pandemie alles andere als leicht. Viele kämpften um ihre Existenz. Dann kam auch noch ein Gesetz, das fast alle Farben verbietet.

Nun, nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause, ist es in wenigen Tagen so weit: An diesem Wochenende, 22. und 23. Oktober, findet die 16. Ausgabe der Tattoo Expo Saar in der Saarlandhalle in Saarbrücken statt. „Nach zwei Jahren Pause hoffen wir auf eure Unterstützung und eine geile Convention in der Saarlandhalle Saarbrücken“, teilte der Veranstalter, der Verein Pop & Rock e.V., auf seiner Facebook-Seite mit. Fans der Körperkunst haben an diesem Wochennende die Möglichkeit, sich über verschiedene Stilrichtungen zu informieren oder sich gleich ein neues Tattoo stechen zu lassen. Es ist die größte Veranstaltung dieser Art im Saarland.

Über 100 nationale und internationale Künstler

Mittelpunkt der Expo sind über 100 nationale und internationale Tattoo-Künstler, die sich an beiden Tagen über die Schulter schauen lassen. Rein mechanisch gesehen arbeiten sie zwar alle gleich, aber ihre Kunstwerke könnten unterschiedlicher kaum sein. Laut Veranstalter sind auch verschiedene Aussteller und Händler vor Ort, die beispielsweise Tattoo-Bedarf anbieten. Es wird Live-Musik, Essen und Getränke geben.

Tattoo-Contest, Live-Musik und mehr – das steht am Wochenende auf dem Programm

Das Publikum und die Künstler erwartet an beiden Tagen ein Tattoo-Contest in unterschiedlichen Kategorien, unter anderem „best small“, „best color“ oder „best black work“. Bei diesen Wettbewerben können die Künstler am Wochenende gemachte Tattoos von einer Jury bewerten lassen und dabei auf einen Preis hoffen.

Geplant ist außerdem die Wahl der Miss Tattoo Expo Saar 2022. Der Veranstalter rechnet insgesamt mit mehreren Tausend Besuchern. Einlass an beiden Tagen ist um 12 Uhr. Der Eintritt pro Person kostet zehn Euro.

Die wichtigsten Infos zur Tattoo Expo Saar auf einen Blick

Wann: 22. und 23. Oktober, Einlass ab 12 Uhr

Wo: Saarlandhalle Saarbrücken

Kosten: Eintritt pro Person zehn Euro

