Verhandlungen zwischen Awo und Ver.di : Tarifverhandlung bei der Awo Saar vorerst ergebnislos

Saarbrücken Die erste Verhandlungsrunde zwischen der Arbeiterwohlfahrt im Landesverband Saarland (Awo) und der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ist am Dienstag in Saarbrücken ergebnislos zu Ende gegangen.

Die Arbeitgeberseite sieht nach Angaben von Verdi die Forderungen als nicht finanzierbar an. Gefordert wird für die rund 5200 Beschäftigten die Übernahme der Tabellenentgelte des Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes. Durchschnittlich entspricht dies, am Beispiel einer Pflegekraft, einer Erhöhung von 150 bis 310 Euro. Am 22. Juli soll weiterverhandelt werden.