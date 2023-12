Auch im Saarland 2024 drohen neue Streiks im Einzelhandel – Tarifrunde erneut ohne Einigung

Im Tarifkonflikt des Einzelhandels hat auch der letzte Anlauf in diesem Jahr keine Einigung gebracht. Die Gewerkschaft Verdi und der Handelsverband Nord konnten sich bei Verhandlungen am Donnerstag in Hamburg nicht auf einen regionalen Tarifabschluss für den Landesbezirk verständigen, wie beide Seiten am Abend mitteilten. Die Gespräche seien „erneut an den überhöhten Vorstellungen der Gewerkschaft“ gescheitert, hieß es vom Handelsverband Deutschland (HDE). „Die Arbeitgeber werden sich nun Anfang des Jahres zusammensetzen und über die Konsequenzen beraten.“