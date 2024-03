Auswirkungen des Bahnstreiks Tarifkonflikt zwischen Bahn und GDL: Diese Züge im Saarland sind vom Streik betroffen

Die GDL hat ihre Mitglieder in den DB-Betrieben zu bundesweiten Streiks von Mittwoch bis Freitag aufgerufen. Zunächst ab Mittwochabend im Güterverkehr, ab Donnerstag, 7. März, 2 Uhr, bis Freitag, 13 Uhr, wird dann auch der Personenverkehr auf der Schiene bestreikt. Symbolisch 35 Stunden - denn die Forderung nach der 35-Stunden-Woche ist eine der zentralen Forderungen der GDL in der laufenden Tarifrunde. Im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr der DB drohen in dieser Zeit massive Beeinträchtigungen.