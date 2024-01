Jahresauswertung von Vergleichsportal Tankstellen-Kette aus dem Saarland ist eine der günstigsten in Deutschland

Autofahrer können zudem an den Tankstellen sparen, wenn sie am Abend tanken. „Auswertungen haben ergeben, dass die günstigste Zeit zum Tanken zwischen 20 und 22 Uhr liegt, aber auch zwischen 18 und 19 Uhr sind die Preise besonders niedrig“, so der ADAC. In den Morgenstunden sei Tanken meist um mehrere Euro teurer.