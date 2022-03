Spritpreis-Vergleich : Diesel- und Benzinpreise in Luxemburg wieder billiger – in Frankreich gibt es ab April Ermäßigungen pro Liter

Update Saarbrücken Die Preise für Benzin und Diesel in Deutschland haben Rekordhöhen erreicht. Viele Saarländer fragen sich, ob sich deshalb eine Fahrt über die Grenze nach Luxemburg und Frankreich lohnt. Die SZ gibt einen Überblick.

Der Gang zur Zapfsäule im Saarland ist derzeit kein Vergnügen, denn so teuer wie diese Woche waren Benzin und Diesel noch nie. Wer günstig tanken will, wirft einen Blick ins Internet oder in Benzinpreis-Apps. Angesichts der steigenden Benzinpreise kann es sich für im Grenzgebiet lebende Saarländer lohnen, nach Frankreich oder nach Luxemburg zu fahren.

Saarland: Lohnt sich Tanken in Frankreich?

Mit einer kleinen Ersparnis können deutsche Tanktouristen in Frankreich rechnen. In Schnitt beträgt der Preisunterschied zehn bis zu zwanzig Cent pro Liter (Stand 14. März). Wenn man den Hin- und Rückweg mit einberechnet, lohnt sich der Weg nur, wenn man nahe der Grenze wohnt oder arbeitet oder einen Kanister mitnimmt. In Frankreich wird laut ADAC aus Sicherheitsgründen empfohlen, nicht mehr als zehn Liter Kraftstoff in Reservekanistern mitzuführen.

Der ADAC rät Autofahrern, kritisch abzuwägen, ob eine Fahrt ins Ausland zum Tanken sinnvoll ist. Wohnt man unmittelbar im Grenzgebiet, kann dies zwar der Fall sein, jedoch müssen Autofahrer dort die Preise besonders im Auge behalten, da diese höher ausfallen können als im Landesdurchschnitt. In jedem Fall sollte man nicht nur den zusätzlichen Spritverbrauch für die Fahrt ins Ausland bedenken, sondern auch den Zeitaufwand in seine Überlegungen mit einbeziehen. Wenn die Tankfahrt ins Nachbarland beispielsweise mit einem Familienausflug verbunden werden kann, könnte sich dies laut ADAC wirklich lohnen.

Ein Spritpreisvergleich im Vorfeld zahlt sich aus. Die Internetseite www.prix-carburants.gouv.fr listet alle Tankstellen in Frankreich auf. Am einfachsten ist es, unter dem Menü auf der linken Seite „Localisation - Par département“ die Ziffer „57“ einzutippen, die Ordnungsnummer für das benachbarte Département Moselle. Per Zoom lassen sich dann die Tankstellen in Grenznähe zum Saarland finden.

Ab April wird in Frankreich allerdings jeder Liter um 15 Cent billiger. Das kündigte Premierminister Jean Castex am Samstag in der Zeitung "Le Parisien" an. Der Rabatt soll dem Preisanstieg entgegenwirken und erst einmal für vier Monate gelten. Die Subvention wird Frankreich rund zwei Milliarden Euro kosten und wird für alle Kraftstoffe gelten – somit sollen private Haushalte und Unternehmen gleichermaßen profitieren.

Die Ermäßigung soll erst bei der Zahlung an der Kasse oder per Bankkarte an der Zapfsäule vorgenommen werden und wird laut Castex nicht von Anfang an auf den am Eingang der Tankstelle gezeigten Preisen sichtbar.

Saarland: Lohnt sich das Tanken in Luxemburg?

Viele Saarländer fahren derzeit zum Tanken nach Luxemburg. Am Donnerstag sind die Preise im Großherzogtum jedoch kurzfristig enorm gestiegen. Über Nacht erhöhte sich der Preis für den Liter Super um 23,2 Cent und Diesel um 38,4 Cent pro Liter.

Danach sanken die Preise allerdings wieder deutlich. Der Diesel kostet aktuell um die 1,69 Euro. Super 95 kostet rund 1,73 Euro, Super 98 noch 1,82.

Die Fahrt nach Luxemburg zum Tanken dürfte sich also lohnen – für Diesel zahlt man in Deutschland aktuell bis zu 60 Cent pro Liter mehr. In Luxemburg kann zudem ein Kanister mit bis zu 20 Litern Sprit mitgeführt werden.

Spritpreise in Deutschland entspannen sich leicht

Der extreme Anstieg der Spritpreise in Deutschland legt derweil eine Pause ein. Sowohl für Diesel als auch für Superbenzin der Sorte E10 sind die Preise am Wochenende leicht gesunken. Diesel kostet am Montag im Saarland um 2,25 bis 2,30 Euro pro Liter. E10 liegt bei 2,10 bis 2,20 Euro je Liter. Anzeichen für eine „gravierende Entspannung“ sieht der ADAC derzeit allerdings nicht.

