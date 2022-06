Der Tag im Saarland im Überblick : Der Tag im Überblick – das haben Sie heute vielleicht verpasst

Am dritten Prozesstag sagte Andreas S. heute im Polizistenmord-Prozess aus. 3000 Schüler liefen bei der saarländischen Schullaufmeisterschaft mit und der Ford Betriebsrat macht weiter Stunk. Hier gibt es diese und weitere Themen des Tages zum Nachlesen auf einen Blick.

Was ist am Morgen und Nachmittag passiert? Was haben User der Saarbrücker Zeitung exklusiv erfahren? Welche Neuigkeiten stehen im Saarland jetzt an?