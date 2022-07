Der Tag im Saarland im Überblick : Der Tag im Überblick – das haben Sie heute vielleicht verpasst

Ein Virologe aus dem Saarland mahnt: „Leute, denkt ein bisschen darüber nach!“. Die SV Elversberg trotzt den Bundesliga-Stars aus Freiburg Unentschieden ab. Großer Zapfenstreich zum 200. Geburtstag der Wallerfanger Feuerwehr. Hier gibt es diese und weitere Themen des Tages zum Nachlesen auf einen Blick.

Was ist am Morgen und Nachmittag passiert? Was haben User der Saarbrücker Zeitung exklusiv erfahren? Welche Neuigkeiten stehen im Saarland jetzt an?