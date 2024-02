Saargemünd Tag der Mundart: Ist das Saarländische vom Aussterben bedroht?

SR-Moderatorin Susanne Wachs, die seit 2012 den Tag der Muttersprache organisiert, sagt dazu: „Ich finde schon, dass man sich Sorgen machen muss. Eine gesprochene Sprache verändert sich. Es kommen immer mehr hochdeutsche Wörter in unseren Dialekt.“ Zum zweiten Mal fand die Veranstaltung in Frankreich statt, und das mit gutem Grund: Im Gegensatz zum Saarländisch wird das Lothringer Platt fast nur noch von älteren Einwohnern gesprochen. Dieser Zustand wurde häufiger beklagt bei der Abschlussveranstaltung in der Kulturkneipe Terminus in Saargemünd.