„Wahre Helden des Alltags“ Viele gefährliche Einsätze im Saarland – internationaler Tag der Feuerwehr erinnert daran

Ob Unterstützung bei Hochwasser, ob beim Brand oder Autounfall: Fast immer ist die Feuerwehr mit von der Partie, um Leben zu retten. Dabei bringen sich die Helfer oftmals selbst in größte Gefahr. Und sie sind in aller Regel 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr zu erreichen.