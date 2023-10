Tag der Armut am 17. Oktober „Wohnen ist ein Menschenrecht“ – Armutskonferenz kündigt Aktionen im Saarland an

Die Saarländische Armutskonferenz (SAK) kündigt zum Weltarmutstag am kommenden Dienstag, 17. Oktober, eine Aktion in der Saarbrücker Innenstadt an, wird aber auch eine ganze Reihe an Begleitveranstaltungen im Saarland durchführen, um auf Armut und ihre Folgen aufmerksam zu machen. Das Programm stellten der SAK-Vorsitzende Michael Leinenbach und der SAK-Geschäftsführer Manfred Klasen in Saarbrücken vor. Die zentrale Veranstaltung startet am 17. Oktober um 16 Uhr in der Saarbrücker Reichstraße.