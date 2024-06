Umfrage Heute startet die Fußball-EM in Deutschland – und die Vorfreude darauf ist bei vielen zu spüren

Die Fußball-Europameisterschaft steht in den Startlöchern. Am heutigen Freitag, 14. Juni, geht’s mit dem Auftakt-Spiel Deutschland gegen Schottland in München los (ZDF/21 Uhr). Die SZ wollte es wissen: Wie bereiten sich Menschen im Saarland darauf vor? Oder etwa gar nicht? Acht Stimmen haben wir dazu eingeholt. Wir wollten wissen, ob sie Public Viewing nutzen oder die Fußballspiele privat im kleinen Rahmen schauen.