Ratschläge und Therapiemöglichkeiten : SZ-Telefondoktor: Rückenschmerzen schnell behandeln – Spezialist hilft weiter

Service Saarbrücken Rückenschmerzen kennt (fast) jeder. Was aber hilft, wenn es im Rücken zwickt? Der Telefondoktor beantwortet an diesem Donnerstag Fragen der SZ-Leser zum Volksleiden Kreuzschmerz.

Das Volksleiden Rücken- oder Kreuzschmerz geht in den meisten Fällen auf Verschleiß, Fehlbelastungen bei der Arbeit oder Stress zurück, sagen die Ärzte. Arbeitsbezogene Faktoren sind zum Beispiel das Heben und Tragen schwerer Lasten, Vibrationen sowie das Arbeiten in ungünstigen Körperhaltungen und häufiges Bücken. Entgegen einem weitverbreiteten Vorurteil scheint eine überwiegend sitzende Tätigkeit allerdings kein nennenswertes Risiko für Rückenschmerzen zu sein.

Eine beachtliche Rolle für Rückenschmerzen können jedoch psychosoziale Belastungen in Beruf und Familie spielen. Über 60 Prozent der mit ihrem Beruf unzufriedenen Arbeitnehmer leiden oft an Rückenproblemen. Patienten mit Rückenschmerzen haben im Vergleich mit gesunden Personen häufiger psychische Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen. Dies ist einer der Gründe, warum Ärzte bei vielen Patienten mit Rückenschmerzen keine Krankheiten und keine sicheren anatomischen Ursachen für die Rückenbeschwerden finden können.

Die Vorstellungen, wie Rückenschmerz zu behandeln ist, haben sich in den vergangenen zehn Jahren radikal gewandelt. Die Devise heißt: Bewegung statt Schonung. Aus ärztlicher Sicht ganz wichtig ist auch eine schnelle Behandlung der Rücken- oder Kreuzschmerzen. Sonst drohen schnell chronische Schmerzen.

Wenn Sie Fragen zu Rückenschmerzen haben, können Sie unsere Experten um Rat fragen. Rufen Sie am Donnerstag zwischen 18 und 20 Uhr den Telefondoktor an: Er ist zu erreichen unter Tel. (06 81) 502 26 20. Der Telefon-Doktor ist ein Service der Saarbrücker Zeitung in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland.