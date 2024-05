Melanie Mai möchte das Wählen freiwillig lassen Die Wahl könnte verfälscht werden

Aber er könnte genau das Gegenteil bewirken. Nicht zu unterschätzen ist der Trotz bei so manchem Zeitgenossen, wenn er sich der Freiheit beraubt fühlt, frei wählen zu dürfen, ob er wählt. Da wird vielleicht ein Kreuzchen an einer unüberlegten Stelle gemacht. Gleiches gilt für Menschen, die sich überhaupt keine Gedanken um die Wahl machen; warum auch immer sie die Zukunft unseres Landes nicht interessiert. Wenn sie nach dem Zufallsprinzip wählen oder einfach hinter dem schöneren Namen ihr Kreuzchen machen, würde das eine Wahl ebenfalls verfälschen. Und überhaupt: Die Wahlen in Deutschland sind nicht nur frei und gleich, sondern auch geheim. Daher: Wie soll es kontrolliert werden, ob ich wähle? Ja, es wird überprüft, ob ich zur Wahl gehe. Aber ob ich das tatsächlich ordnungsgemäß tue, das weiß nur ich. Da setze ich doch eher auf Überzeugung als auf Pflicht.