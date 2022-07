Günther Uecker im SZ-Interview : „Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen“

Warmherzig und entspannt zeigte sich Günther Uecker am Tag der Ausstellungseröffnung. Bei der Gelegenheit gab er der Saarbrücker Zeitung ein Manuskript zur Veröffentlichung (siehe Foto oben rechts). Foto: Jörg Wingertszahn

Paris Der Künstler im SZ-Gespräch über Kunst, Politik und den Zyklus „Huldigung an Hafez“, der die Verse des Dichters in Bildsprache umsetzt.

Seit vergangener Woche zeigt der weltberühmte Künstler Günther Uecker seine Ausstellung „Ost und West: Hafez mit den Augen von Günther Uecker“ bei der Unesco in Paris. Mit seinem Bilderzyklus zu dem bekanntesten persischen Dichter will er die Verständigung der Völker vorantreiben. Im Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung verrät der 92-Jährige, was er von der aktuellen Lage im Iran und in der Ukraine hält.

Herr Uecker, an diesem Ort hier, der Unesco, wird Politik gemacht, Kulturpolitik. Sollte Kunst immer auch politisch sein oder ist Kunst per se immer politisch?

info Zur Person von Günther Uecker Günther Uecker wurde am 13. März 1930 im mecklenburgischen Wendorf geboren. Der deutsche Maler und Objektkünstler gehörte früher zur Avantgardegruppe ZERO und zählt zu den wichtigsten internationalen Künstlern überhaupt. Weltberühmt wurden seine Nagelbilder, in denen Günther Uecker reliefartige Oberflächen schuf. Die Nagelreliefs erzielen ihre dynamische Wirkung durch die Ausrichtung der Nägel und das wechselvolle Spiel mit Licht und Schatten. Uecker ist der Bruder der Künstlerin Rotraut und Schwager des verstorbenen französischen Künstlers Yves Klein.

UECKER Die Erfolgserscheinungen sind dann größer als erwartet, wenn es sich um Kunst handelt.

Die Erfahrung haben Sie also gemacht....

UECKER (lacht): … sonst wäre es Propaganda.

Haben Sie unter diesem Aspekt auch speziell Hafez ausgewählt für Ihren Bilderzyklus?

UECKER Nein, unter diesem Aspekt nicht. Wohl mit dem Gedanken, dass Hafez von der revolutionären Garde eingeschränkt wurde und dass man ihn öffentlich nicht vortragen durfte, und er doch wohl hinter der eigenen Haustür gelesen werden konnte. Und dass die Bevölkerung sehr mit den Gedichten vertraut ist – was uns überrascht. Früher gab es das in Deutschland ja auch, denken Sie an Goethe und andere große Dichter.

Ihr Bilderzyklus zu Hafez hat inzwischen weite Kreise gezogen.

UECKER Diese Ausstellung ist jetzt die 16. insgesamt, davon zehn im Iran. Das ist auch als ein Zeichen verstanden worden, dass dieses Land sich wieder der westlichen Kultur öffnet, die ja ihre Quelle im persischen Raum hat. Das war so ein Licht der Hoffnung, dass sich für den Iran die Welt wieder nach Westen öffnen und die Kontroverse sich vermindern würde, was leider nicht erfolgt ist, aber jetzt wieder in Gang kommt.

Das haben Sie also an den Reaktionen auf Ihre Ausstellungen bemerkt?

UECKER Ja, durch die Zustimmung der Besucher und auch durch die offizielle Zustimmung, die es dann gab, und durch die Aufhebung von Beschränkungen. Der Ausgang war die Ausstellung im Teheran-Museum mit dem Titel „Der geschundene Mensch“. Da kamen sehr viele Künstler wieder in das alte Museum, das seit der Revolution (die iranische Revolution von 1979, die mit der Rückkehr Ayatollah Khomeinis begann, Anm. d. Red.) geschlossen war. Das wurde zu einem Zeichen der Wandlung innerhalb des Irans.

Das Verhältnis zum Iran ist natürlich schwierig, aber im Moment beschäftigt die Welt ja vor allem der Krieg in der Ukraine....

UECKER … ja, aber darum darf man ja nicht das andere außen vor lassen, was Menschen bedroht und das Leid, das die Menschen erfahren. Die Hinwendung kann immer nur zum Einzelnen sein. Wir dürfen da nicht kollektiv ins Lamentieren geraten. Politik heißt auch, über den eigenen Schatten zu springen und andere Verbindungen zum Iran zu knüpfen. Wir sollten eine neue Konstellation schaffen, die über die Moralisierung von Welt, über Vorurteile und über vielleicht zu schnell gefasste Emotionen hinaus geht. Das ist meiner Meinung nach Politik, das Mögliche zu tun, um den Menschen zu bewahren, und nicht etwa in ein Tötungsverfahren hineinzuführen, wo durch immer mehr schwere Waffen immer mehr Menschen getötet werden. Das in der Ukraine ist ja nicht nur ein russischer Krieg, es ist ein Krieg, in dem auf beiden Seiten durch mehr Waffen Menschen getötet werden. Das muss man in den Vordergrund stellen.

Vor Kurzem haben sich deutsche Intellektuelle und Künstler in einem offenen Brief gegen die Lieferung schwerer Waffen für die Ukraine ausgesprochen. Dann gab es eine Antwort darauf für die Lieferung schwerer Waffen. Finden Sie denn unabhängig von den genannten Positionen, dass Intellektuelle und Künstler in Deutschland sich mehr in die Politik einmischen sollten? In Frankreich hat das eine lange Tradition.

UECKER Das ist zu hoffen, dass freie Gedanken auch in das Vokabular der Politiker gelangen können und die Verhandlungen und die möglichen Konzepte beeinflussen können. Das ist schon eine Hoffnung. Ich meine, wir brauchen eine schöpferische Politik, die dazu führt, dass das Töten von Menschen durch mehr militärische Gewalt vermindert werden muss. Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen und nicht die Größe der Waffe, die gegen eine Welt gerichtet ist, die die Welt in Flammen gesetzt hat. Aus Hafez’ Gedichten entnehmen wir auch, die Liebe kam in die Welt, und die Welt stand in Flammen. Das kann die Poesie leisten.

Wie Kunst generell…

UECKER ... ja, und unsere erinnerbare Kultur. Wenn wir anfangen, diese zu korrigieren – und das geschieht ja von einer Epoche zur anderen –, dann müssen wir auch auf die Quellen verweisen, die die Wahrhaftigkeit einer Übermittlung beinhalten. Damit müssen wir in Freiheit umgehen und Entscheidungen treffen, die das Töten vermindern.

Sind Sie in Austausch mit Künstlerkollegen, um sich in dieser Frage zu organisieren und Position zu beziehen?

UECKER Nein, ich mache das allein. Ich habe ja auch die Ausstellung „Der geschundene Mensch“ in über 50 Ländern gezeigt. Das ist mein eigener Weg, den ich gehe. Ich nehme erst einmal Stellung. Stellung nehmen ist wichtig in dieser Zeit. Ich habe hier noch einen Text, in dem ich zeige, dass wir Stellung nehmen und Gesicht zeigen müssen (siehe oben stehenden Text mit Foto). Wenn wir das nicht mehr tun, dann haben wir keine Möglichkeit, nur über den Menschen eine Befriedung zu erreichen, im Dialog mit dem sprechenden Menschen. Das ist das Einzige, was zählt. Wenn wir die Sprache verlieren und verstümmeln und mit Emotionen und Moralismen belasten, dann haben wir weder die Möglichkeit noch die Freiheit, für eine neue politische Gegenwart miteinander in Dialog zu treten, eine Gegenwart, die wir jetzt erschaffen müssen.

Glauben Sie, dass die aktuelle Politiker-Generation dazu in der Lage ist? Die meisten haben ja nicht mehr die Kriegserfahrung der Vorgänger-Generation.

UECKER Ich habe als Kind noch den Krieg erlebt und weiß, wie aus simplen Begegnungen heraus Schreckliches geschieht. Wir müssen uns fragen, was bewirkt es tatsächlich, auf diesem Planeten den Menschen zu erhalten. Unsere Art wird ausgelöscht. Wir vermehren uns zwar sehr, aber es gehen auch viele Menschen verloren. Und wenn sich das steigert mit den Möglichkeiten, die wir haben, uns zu vernichten, dann ist das erste Politikum, dass man die Menschenbewahrung im Blick behält und nicht die Vermehrung von Waffengewalt und Macht.

Verstehen Sie sich auch als Umwelt- und Klimaschützer?

UECKER Ich verstehe mich nur, wie ich spreche. Ich bin ja vom Lande und weiß, wie da alles wächst (lacht). Da bin ich barfuß gelaufen und habe mit meinem Vater und meiner Schwester Früchte aus der Erde hervorgebracht.

Sie lächeln, wenn Sie das erzählen. Das müssen schöne Erinnerungen sein.

UECKER Ja, sehr. Das ist die Quelle meiner künstlerischen Arbeit, zum Beispiel die Feldstrukturen, die ich anlege. Ich habe noch eine Holzhütte auf Wustow (Insel in Mecklenburg-Vorpommern), eine alte slawische Ansiedlung. Da habe ich meine beiden nackten Füße lesend auf der Erde. Da lese ich meine ganze Kindheit mit den Fußsohlen. Damals sind mein Vater und ich barfuß über die Felder. Wir hatten nur Schuhe für den Winter.

Bei den Vereinten Nationen, wie hier bei der Unesco, sind wir ja zu Gast bei dem Nachfolger des Völkerbundes, der für das Saarland eine große Rolle spielte, weil das Saarland nach dem Ersten Weltkrieg in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts unter der Verwaltung des Völkerbundes stand. Insofern spielte das Thema Krieg im Saarland eine große Rolle.

Ueckers neuester Text, der so noch nie veröffentlicht wurde: „Mit mehr Waffen ist eine Vernichtung von Menschenleben verbunden. Wir sollten andere Aktivitäten entwickeln, den Betroffenen zu ihrem Lebensrecht zu verhelfen. Hafez war von den Revolutionsgarden hinter Haustüren verbannt, Lesungen konnten öffentlich nicht gehalten werden. So zeigt sich hier auch ein Wandel: Poesie als Menschen verbindende Kraft.“ Foto: Jörg Wingertszahn

Günther Uecker hat dem „Diwan“, der Gedichtsammlung von Hafez, einen Bilderzyklus mit insgesamt 42 druckgrafischen Arbeiten gewidmet. Der Zyklus besteht aus fünf Präge-, sechs Sand- und 31 Siebdrucken. Von Uecker ausgewählte, handschriftliche Zitate auf Deutsch unterstreichen das Hauptanliegen des Künstlers, die persische und die deutsche Kultur durch Kunst miteinander in Austausch zu bringen. Foto: Ivo Faber

uecker Foto: Ivo Faber