Hilf-Mit! hilft den Tafeln Mit 50 000 Euro unterstützt die SZ-Aktion „Hilf-Mit!“ die saarländischen Tafeln

Es ist eine der größten Zuwendungen von Hilf-Mit! in der 50-jährigen Geschichte der Aktion der Saarbrücker Zeitung: 50 000 Euro überweist der Verein noch vor Weihnachten an die elf saarländischen Tafeln und die Eppelborner Tafelrunde mit ihren insgesamt 15 Ausgabestellen. Es ist das dritte Mal, dass Hilf-Mit! diese Einrichtungen mit fünfstelligen Zuwendungen bedenkt. In den Jahren 2020 und 2022 waren es 25 000 und 30 000 Euro gewesen, sodass jetzt insgesamt über 100 000 Euro an diese wichtigen Institutionen ausgeben worden sind.