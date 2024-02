Im Krieg und ein Jahr nach dem Erdbeben Saarländische Syrer schildern Überlebenskampf in Nordsyrien: „Meine Freunde sind gefoltert worden“

Update | Saarbrücken/Syrien · In der Nacht zum 6. Februar vor einem Jahr traf ein heftiges Erdbeben die Grenzregion zwischen Syrien und der Türkei. Zehntausende starben, Millionen wurden obdachlos. Internationale Hilfe kam vor allem in Nordwestsyrien so gut wie nicht an. Saarländische Syrer berichten, wie es ihren Verwandten in Afrin und Aleppo heute geht.

06.02.2024 , 09:00 Uhr

Abdu Jawesh stammt aus der kurdisch-syrischen Stadt Afrin und lebt in Ludweiler. Foto: Esther Brenner

Vor einem Jahr war das Mitgefühl für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und dem bereits vom Krieg zerstörten Nordsyrien groß. Doch auch diese Katastrophe ist schon wieder aus dem Gedächtnis verschwunden. Gerade dreht sich alles nur noch um den Nahost-Konflikt, selbst der Ukraine-Krieg ist in den Hintergrund gerückt – ganz zu schweigen von den vielen anderen Katastrophen, Konflikten und menschlichen Tragödien weltweit.