Nach Interview mit Palästinensern Synagogengemeinde Saar und CJAS entsetzt über „Dämonisierung“ Israels

Das Interview enthält aus Sicht der Synagogengemeinde und der CJAS eine „Vielzahl von propagandistischen und nicht kritisch hinterfragten Aussagen“. So äußere sich Hamdan Almasri, der für die SPD bei den Kommunalwahlen am 9. Juni im Primstal antritt, auf die Frage, ob die eingewanderte muslimisch-arabische Community in Deutschland genug über den Holocaust und die Shoa wisse: „Ja natürlich! Das wird in der Schule in Gaza unterrichtet!“. Tatsächlich aber, so Synagogengemeinde und CJAS, wiesen Organisationen wie das Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education seit Jahren darauf hin, dass in palästinensischen Schulbüchern extremistische Narrative verbreitet würden. „Diese enthalten Hass gegen Juden und verherrlichen blutige Gewalt gegen Israelis. Ein Buch für Neuntklässler feiert beispielsweise das Verbrennen von Juden durch Molotowcocktails als ‚Barbecue-Party‘. Selbstmordattentäter werden oft als Helden gefeiert, und der Holocaust wird in den palästinensischen Schulbüchern gänzlich verschwiegen“, schreiben der Geschäftsführer der Synagogengemeinde, Evgenij Mrinski, und der Vorsitzende der Christlich-Jüdischen Arbeitsgemeinschaft des Saarlandes (CSAJ), der katholische Theologe Professor Herbert Jochum, in Ihrer Stellungnahme.