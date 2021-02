Nach Streit um Vorstoß des SWR : Doch mehr Zusammenarbeit mit SR?

Stuttgart SWR bekräftigt Idee zu mehr Kooperation mit dem Saarländischen Rundfunk.

SWR-Intendant Kai Gniffke sieht in der ARD viel Zustimmung für seinen Vorschlag, enger mit dem Saarländischen Rundfunk (SR) zusammenzuarbeiten. „Ich habe bislang sehr viel positive Resonanz bekommen“, sagte Gniffke am Freitag in Stuttgart. „Und ich glaube, mittlerweile ist bei jedem in der ARD die Einsicht gereift: Wir können nicht immer nur warten, bis es eine Beitragserhöhung gibt, und dann machen wir alles so weiter.“ Es gebe einen großen Konsens in der ARD, dass sich die Sender mit Vorschlägen einbringen „und nicht warten, bis etwas mit uns gemacht wird“.