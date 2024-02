Kolumne Grad-Wanderung Wieso mir SUVs aus tiefster Seele unsympathisch sind

Wer in Paris mit seinem schweren SUV parken will, muss künftig 18 Euro pro Stunde Parkgebühr bezahlen. Das haben die Pariserinnen und Pariser am Sonntag beschlossen. Ihre kämpferische Bürgermeisterin, Anne Hidalgo, hatte die Abstimmung in Gang gesetzt. Sie will so auch ein deutliches Signal an die Autoindustrie senden, die seit Jahren alles daran setzt, immer mehr tonnenschwere Kisten zu verkaufen. BMW, Audi, VW, Peugeot, Volvo & Co. sollen aufhören, die Intelligenz ihrer Entwickler und Ingenieure für Produkte zu vergeuden, die der Menschheit als Ganzes Schaden zufügen. Diese Leute können Besseres leisten.