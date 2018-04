später lesen Saarmojis Super-Start für Saarland-Bildchen FOTO: Oliver Dietze / dpa FOTO: Oliver Dietze / dpa Teilen

Ob Ludwigskirche, Lyoner oder „Ei joo“ – die neuen „Saarmojis“ fürs Smartphone kommen ziemlich gut an. Mehr als 80 000 Mal wurden die kleinen, kostenlosen Saarland-Stimmungsbildchen in den ersten drei Wochen seit dem Start heruntergeladen, und zwar in der ganzen Welt. Das löst große Freude bei den Machern aus. ⇥Foto: Dietze/dpa