Unser Dorf hat Zukunft: Gleich drei Preisträger

Unter den Preisträgern sind auch drei Dörfer aus dem St. Wendeler Land: Remmesweiler, Hoof und Überroth-Niederhofen. So gehen Silbermedaillen an Bliesmengen-Bolchen und den St. Wendeler Stadtteil Remmesweiler. Mit Bronze wurden Scheiden, Hoof und Wittersheim bedacht.

Freuen dürfen sich aber auch die Einwohner von Überroth-Niederhofen. Denn erstmals wurde in diesem Jahr auch ein Sonderpreis „Miteinander Leben im Dorf“ ausgelobt. Dieser Sonderpreis des Umweltministers ging an Überroth-Niederhofen. Mit dem Sonderpreis werde ein Dorf ausgezeichnet, das sich durch ein modellhaftes Projekt aus dem Bereich der sozialen Dorfentwicklung hervor getan habe, heißt es in der Begründung der Jury.