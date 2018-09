Unfall, Diebstahl und Graffiti beschäftigen Polizei im Nordsaarland

Nach einem Reifenplatzer hat ein 23-Jähriger Autofahrer auf A 1 bei Braunshausen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Die Polizei spricht in einer entsprechenden Mitteilung von „Glück im Unglück“. Demnach war der 23-Jährige am Freitagnachmittag auf besagter Autobahn unterwegs, als in einer Rechtskurve plötzlich die Luft aus einem Vorderreifen seines Autos entwich wodurch der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Auto verlor. Das Auto geriet ins Schleudern und kam nach außen von der Fahrbahn ab. „Glücklicherweise kollidierte das Fahrzeug hierbei nur mit einem Leitpfosten“, heißt es im Polizeibericht.

Zwischen Mittwoch und Freitag vergangener Woche haben Unbekannte in der Nonnweiler Straße „Am Scheibchen“ zwei jeweils etwa 50 Zentimeter große und je 30 Kiloschwere Löwenstatuen mitgehen lassen. Wie die Polizeiinspektion Nordsaarland mitteilt, hat sie Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der Tel. (0 68 71) 9 00 10.

Diese Nummer solle auch wählen, wer etwas zu folgendem Fall sagen kann: Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag gegen 1.50 Uhr auf dem Bahnhof Türkismühle dort abgestellte Personenzüge mit Graffiti bemalt. Zwar beobachtete ein Zeuge nach Polizeiangaben die Sprayer und alarmierte die Polizei. Dennoch konnten die Täter unerkannt flüchten. Es entstand erheblicher Sachschaden.

(tog)