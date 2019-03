Das gilt auch für Feuerwehrangehörige. Denn nur so sei ein sicheres und unfallfreies Arbeiten mit dem Rettungsgerät gewährleistet. Zur fachlichen Eignung gehören je nach den Aufgabengebieten entsprechende Qualifizierungen, die in Fortbildungen erworben werden können.

Bereits seit einigen Jahren setzen die Feuerwehren im Landkreis St. Wendel verstärkt auf Aus- und Fortbildung auf diesem Gebiet. Unterstützung gibt’s vom Ausbilderteam im Landesfeuerwehrverband.

Zwölf Feuerwehrangehörige aus der Gemeinde Tholey haben jetzt erfolgreich den Motorsägenlehrgang für Feuerwehren (Modul B) absolviert. Voraussetzung zur Teilnahme an diesem Seminar war der Abschluss des Moduls A, in dem zunächst die Grundlagen für die Arbeit mit der Motorsäge vermittelt wurden. In diesem B-Modul mit 24 Unterrichtseinheiten ging es laut Schäfer um die Fällung und Aufarbeitung von Bäumen mit mehr als 20 Zentimetern Brusthöhendurchmesser (BHD), das Zufallbringen und Aufarbeiten einzeln geworfener, angeschobener oder gebrochener Bäume. Außerdem wurde den Teilnehmern der Einsatz von Handseilzug und Seilwinde zur Unterstützung der Fällung im praktischen Teil vermittelt. In der Theorie wurden Themen wie Arbeitsschutz, Arbeitstechniken sowie Maschinen- und Gerätekunde bearbeitet.

Die Ausbildung übernahmen Tobias Roth (Löschbezirk Remmesweiler) und Florian Scherer (Löschbezirk Tholey). Die Ausbilder haben auch bereits Erfahrungen in der Forstwirtschaft und zusätzlich eine Ausbilderprüfung beim Landesbetrieb Saarforst abgelegt.

FOTO: Dirk Schäfer