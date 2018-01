später lesen Blaulicht Wieder klauen Diebe Gasflaschen Teilen

Zum wiederholten Mal sind Gasflaschen aus einem Unterstand am Feuerwehrgerätehaus in Hasborn-Dautweiler gestohlen worden. Mit einer ähnlichen Tat hatte sich die Polizei bereits vor fünf Wochen beschäftigt. Im neuerlichen Fall wurden im Zeitraum zwischen Anfang Januar und Freitag der vergangenen Woche nochmals drei Flaschen gestohlen, so die Polizei Unbekannte hebelten den Verschlag, in dem die Gegenstände aufbewahrt waren, aus der Bodenverankerung. Im Einzelnen setzt sich das Diebesgut aus zwei jeweils 33 Kilogramm schweren roten Gasflaschen und einer elf Kilo schweren grauen Flasche zusammen. Der Gesamtschaden liegt im dreistelligen Euro-Bereich. Von Melanie Mai