Um diesen zu finden, sind alle Mitarbeitenden, Freunde, Bekannte, Angehörige und wer sich sonst noch angesprochen fühlt zur Typisierung aufgerufen.

Das Team der Stefan-Morsch-Stiftung ist dazu am heutigen Freitag, 21. Dezember in Seniorenheimen unterwegs. So auch von 13 bis 15 Uhr in der Jahnstraße 2 in Tholey.

Es dauert nur wenige Minuten, bis man registriert ist und seine Speichelprobe abgegeben hat, so ein Mitarbeiter der Stefan-Morsch-Stiftung Die Kosten für Spender übernimmt in der Regel die Stiftung.

Weitere Informationen und Anmeldung: Telefon (01 60) 8 42 89 67.