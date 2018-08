später lesen Almabtrieb Tholeyer beschließen Sommer mit Almabtrieb FOTO: Bonenberger/Gemeinde Tholey / B&K Fotograf Bonenberger FOTO: Bonenberger/Gemeinde Tholey / B&K Fotograf Bonenberger Teilen

Twittern







In Tholey steht am Wochenende der sechste Almabtrieb an. Dafür werden noch Gruppen gesucht, die sich an der Gaudi beteiligen möchten. Von red