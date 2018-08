später lesen Kartenvorverkauf Theaterfreunde zeigen Schwank Teilen

Die Theaterfreunde Rampenfieber Bohnental führen am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Oktober, in der Mehrzweckhalle in Scheuern den Schwank „Der geschenkte Urlaub“ in vier Akten auf. Die Termine läuten nach 2016 die zweite Aufführungsrunde der neu gegründeten Theatergruppe ein, die vom Förderverein St. Von red