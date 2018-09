Bergung des Schwertransporters auf der A1 dauert noch an

Ein Schwertransporter ist dort heute Morgen in einer Baustelle stecken geblieben. Autofahrer müssen wohl bis etwa 11.30 Uhr mit Behinderungen rechnen.

Der Transporter ist von Mannheim zum Windpark Süd in Bous unterwegs. Wie Polizeisprecher Stephan Laßotta der SZ mitteilt, habe er sich bereits um 3.45 Uhr zwischen den Leitplanken festgefahren. Daraufhin hat die Polizei die Strecke in Richtung Saabrücken gesperrt. Die Autobahnmeisterei richtete eine Umleitung über die A 62 ein. Fahrer, die bereits hinter dem Lastwagen in die Baustelle hineingefahren waren, mussten dort zunächst ausharren. Erst als die Strecke entsprechend abgesichtert war, konnten sie den Bereich rückwärts verlassen.

Um den Schwertransporter zu bergen, hat die Polizei um 9.30 Uhr die Autobahn auch in Fahrtrichtung Trier gesperrt. „Es gab zwei Möglichkeiten, den Transporter aus dem Baustellenbereich hinauszuschaffen“, erklärt Laßotta. Zunächst sei ein Autokran angefordert worden, der auch unterwegs ist. Mittlerweile haben Einsatzkräfte jedoch die Trennung zwischen den beiden Fahrstreifen entfernt und so den stecken gebliebenen Lastwagen befreit. „Er kann nun rückwärts zur Anschlussstelle Primstal fahren und so die Autobahn wieder verlassen“, sagt Laßotta. Das werde voraussichtlich noch bis 11.30 Uhr dauern.

Der Schwertransporter soll im nahegelegenen Industriegebiet abgestellt werden. Er brauche eine Erlaubnis, um weiterzufahren. Nach Angaben des Polizeisprechers habe der Transportfirma eine Genehmigung für die Strecke vorgelegen. Warum der Lastwagen trotzdem in der Baustelle hängen geblieben ist, ist derzeit noch unklar. „Wir versuchen zu klären, woran das Ganze gescheitert ist“, sagt Laßotta abschließend.